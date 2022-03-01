Европарламент призвал ЕС ограничить импорт нефти и газа из России

Депутаты Европарламента призвали ЕС ограничить импорт нефти и газа из РФ в качестве санкции за операцию по защите Донбасса. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам внеочередной пленарной сессии ЕП, посвящённой ситуации на Украине.

"Европейский парламент призывает, в частности, ограничить импорт ключевых российских товаров, включая нефть и газ", — говорится в документе.

Также депутаты ЕП потребовали "закрыть порты Европейского союза для российских судов" и "отказать в доступе во все порты ЕС судам, последний или следующий порт захода которых находится в Российской Федерации, за исключением случаев, когда это необходимо по обоснованным гуманитарным причинам".