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1 марта, 18:34
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Европарламент призвал ЕС ограничить импорт нефти и газа из России

А также закрыть порты для её судов. Но исключения предлагают делать "по обоснованным гуманитарным причинам".

Депутаты Европарламента призвали ЕС ограничить импорт нефти и газа из РФ в качестве санкции за операцию по защите Донбасса. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам внеочередной пленарной сессии ЕП, посвящённой ситуации на Украине.

"Европейский парламент призывает, в частности, ограничить импорт ключевых российских товаров, включая нефть и газ", — говорится в документе.

Также депутаты ЕП потребовали "закрыть порты Европейского союза для российских судов" и "отказать в доступе во все порты ЕС судам, последний или следующий порт захода которых находится в Российской Федерации, за исключением случаев, когда это необходимо по обоснованным гуманитарным причинам".

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Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к новым жёстким санкциям против России. Москву призвали обязать компенсировать ущерб, нанесённый инфраструктуре Украины в ходе "Операции Z".

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Напомним, вчера в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © Getty Images / Thomas Niedermueller

Николь Вербер

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