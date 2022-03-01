"Газпром" забронировал часть мощностей прокачки трубопровода Ямал — Европа на 2 марта
На аукционе был представлен объём в 3,7 миллиона кубометров в час. При этом востребованными оказались около 61,4% мощностей в период с 22:00 (мск) 1 марта до 8:00 2 марта.
Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" на аукционе во вторник снова забронировала часть мощностей прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 2 марта. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
Как уточняется, на аукционе был представлен объём в 3,7 миллиона кубометров в час. При этом востребованными оказались около 61,4% мощностей в период с 22:00 по московскому времени 1 марта до 8:00 2 марта.
Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа в ЕС через Украину продолжаются в штатном режиме. В соответствии с заявками европейских потребителей на 28 февраля российская компания поставит в Европу 105,8 миллиона кубометров топлива.
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