"Газпром" забронировал часть мощностей прокачки трубопровода Ямал — Европа на 2 марта

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" на аукционе во вторник снова забронировала часть мощностей прокачки газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на ночь 2 марта. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Как уточняется, на аукционе был представлен объём в 3,7 миллиона кубометров в час. При этом востребованными оказались около 61,4% мощностей в период с 22:00 по московскому времени 1 марта до 8:00 2 марта.