НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 18:26

Paramount Pictures приостанавливает показы своих фильмов в России

Речь идёт в том числе и о лентах "Затерянный город" и "Соник-2". В компании объяснили это происходящей на Украине трагедией.

Американская киностудия Paramount Pictures заявила о приостановке показов своих кинолент на территории России из-за действий Москвы на Украине. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на заявление самой компании.

"Наблюдая происходящую на Украине трагедию, мы решили приостановить релизы наших фильмов в кинотеатрах России, включая картины The Lost City ["Затерянный город"] и Sonic the Hedgehog 2 ["Соник-2"]", — цитирует киностудию издание.

Ранее компания Warner Bros. отменила премьеру фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до старта кинопроката. Причиной стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.


Европарламент принял резолюцию с призывом к новым жёстким санкциям против России

Европарламент принял резолюцию с призывом к новым жёстким санкциям против России

Обложка © Getty Images / Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1