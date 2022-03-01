Paramount Pictures приостанавливает показы своих фильмов в России
Речь идёт в том числе и о лентах "Затерянный город" и "Соник-2". В компании объяснили это происходящей на Украине трагедией.
Американская киностудия Paramount Pictures заявила о приостановке показов своих кинолент на территории России из-за действий Москвы на Украине. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на заявление самой компании.
"Наблюдая происходящую на Украине трагедию, мы решили приостановить релизы наших фильмов в кинотеатрах России, включая картины The Lost City ["Затерянный город"] и Sonic the Hedgehog 2 ["Соник-2"]", — цитирует киностудию издание.
Ранее компания Warner Bros. отменила премьеру фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до старта кинопроката. Причиной стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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