Paramount Pictures приостанавливает показы своих фильмов в России

Речь идёт в том числе и о лентах "Затерянный город" и "Соник-2". В компании объяснили это происходящей на Украине трагедией.

Американская киностудия Paramount Pictures заявила о приостановке показов своих кинолент на территории России из-за действий Москвы на Украине. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на заявление самой компании.