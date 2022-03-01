Экстренное заседание глав МИД стран НАТО состоится в Брюсселе 4 марта
Встреча министров пройдёт в очном формате под председательством генсека Североатлантического альянса.
НАТО созывает экстренное заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса, оно назначено на 4 марта в Брюсселе. Об этом сообщили в самой организации.
"Внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в штаб-квартире НАТО в пятницу, 4 марта", — говорится в сообщении. Встреча будет очной под председательством генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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