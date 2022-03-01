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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 03:16
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Три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолётов

В частности, Незалежная получит 56 истребителей МиГ-29, а также 14 штурмовиков Су-25.

Болгария, Польша и Словакия передадут в пользование Украине 70 боевых самолётов, которые смогут базироваться в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в "Фейсбуке".

"70 самолётов для украинской армии! Наши партнёры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские лётчики будут выполнять боевые задачи", говорится в тексте пресс-службы.

Как сообщается, Польша выделила для Украины 28 истребителей МиГ-29, ещё 12 таких же самолётов предоставит Словакия. 16 аналогичных машин и ещё 14 штурмовиков Су-25 передаст Болгария.

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Ранее Лайф писал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Позже он заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине. По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова
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