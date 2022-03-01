Три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолётов

В частности, Незалежная получит 56 истребителей МиГ-29, а также 14 штурмовиков Су-25.

Болгария, Польша и Словакия передадут в пользование Украине 70 боевых самолётов, которые смогут базироваться в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в "Фейсбуке".

"70 самолётов для украинской армии! Наши партнёры передают нам МиГ-29 и Су-25! При необходимости они смогут базироваться на польских аэродромах, с которых украинские лётчики будут выполнять боевые задачи", — говорится в тексте пресс-службы.