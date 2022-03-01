Российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous

Они попросили ни под каким предлогом не сомневаться в своей стране, а также назвали власти США, Европы и Украины истинными виновниками и провокаторами происходящего.

Российские хакеры вывели из строя сайт Anonymous. Видео © Telegram / KILLNET BOTNET DDOS

Хакеры российской группировки Killnet обыграли американскую Anonymous, которая ранее объявила кибервойну Москве из-за операции на Украине. Сайт последней был выведен из строя, а сограждан российские хакеры призвали не верить фейкам в Сети. Видео с их обращением появилось в "Телеграме".

"Интернет переполнен фейковой информацией о взломах российских банков, атаки на серверы российских СМИ и многое другое. Всё это не имеет никакой опасности для людей. Вся эта информационная бомба несёт только текст и больше никакого вреда", — говорится в сообщении.

Российские хакеры попросили ни под каким предлогом не сомневаться в своей стране. А также назвали власти США, Европы и Украины истинными виновниками и провокаторами происходящего. Также Killnet обрушил сайт "Правого сектора"*.

Ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.