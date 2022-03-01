Ранее сегодня Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к её информационным ресурсам за призывы к экстремистской деятельности.

Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира, объявил её главный редактор Алексей Венедиктов. При этом в "Инстаграме" радио сообщили, что вещание продолжается в YouTube, и призвали присоединяться.

"Эхо Москвы" отключено от эфира", — коротко написал он в "Телеграме".