Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира
Ранее сегодня Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к её информационным ресурсам за призывы к экстремистской деятельности.
Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира, объявил её главный редактор Алексей Венедиктов. При этом в "Инстаграме" радио сообщили, что вещание продолжается в YouTube, и призвали присоединяться.
"Эхо Москвы" отключено от эфира", — коротко написал он в "Телеграме".
Ранее сегодня Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам "Эха Москвы" за призывы к экстремистской деятельности, насилию, а также публикацию заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите Донбасса.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Wikipedia