Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира, объявил её главный редактор Алексей Венедиктов. При этом в "Инстаграме" радио сообщили, что вещание продолжается в YouTube и призвали присоединяться.

"Эхо Москвы" отключено от эфира", — коротко написал он в "Телеграме".