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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 18:22
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Момент мощного взрыва на авиабазе ВВС Украины в Чугуеве попал на видео

Других подробностей об уничтожении военного объекта на территории Незалежной пока нет.

Мощный взрыв в Харьковской области. Видео © Telegram / Политика Страны

В Сети появились видео, на котором запечатлён мощный взрыв, произошедший в Харьковской области Украины. На кадрах виден яркий огонь и дым в ночном небе.

По данным некоторых СМИ, сильный взрыв произошёл на учебной авиабазе ВВС Украины в городе Чугуев. Других подробностей об инциденте пока нет.

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А ранее мэр Киева Виталий Кличко показал момент попадания снаряда в местную телебашню и взрыва. Он уточнил, что повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, питающая башню. При этом очевидцы рассказали, что было два взрыва.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Telegram / Политика страны

Иван Косицын
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