Момент мощного взрыва на авиабазе ВВС Украины в Чугуеве попал на видео

Других подробностей об уничтожении военного объекта на территории Незалежной пока нет.

Мощный взрыв в Харьковской области. Видео © Telegram / Политика Страны

В Сети появились видео, на котором запечатлён мощный взрыв, произошедший в Харьковской области Украины. На кадрах виден яркий огонь и дым в ночном небе.

По данным некоторых СМИ, сильный взрыв произошёл на учебной авиабазе ВВС Украины в городе Чугуев. Других подробностей об инциденте пока нет.

А ранее мэр Киева Виталий Кличко показал момент попадания снаряда в местную телебашню и взрыва. Он уточнил, что повреждены аппаратная и трансформаторная подстанция, питающая башню. При этом очевидцы рассказали, что было два взрыва.