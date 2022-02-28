В Белом доме сообщили, что Байден не будет устанавливать бесполётную зону над Украиной

В противном случае военным США пришлось бы сбивать российские самолёты, а это неминуемо привело бы к конфликту, пояснили там.

Президент США Джо Байден не будет устанавливать бесполётную зону над территорией Украины по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, так как подобные действия могут привести к вооружённому столкновению с Россией. Такое мнение выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

"Вот что всем важно знать относительно бесполётной зоны. Потребовалось бы, чтобы её установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолёты, российские самолёты. Это, безусловно, стало бы эскалацией, из-за которой был бы возможен военный конфликт между нами и Россией", — объяснила Псаки.