Испания направит ещё 150 военных в Латвию в рамках миссии НАТО
Как уточнили в Минобороны страны, "эта инициатива является частью планов реагирования по сохранению мира и безопасности, одобренных всеми странами – членами" альянса из-за ситуации вокруг Украины.
Правительство Испании направит дополнительно 150 военных для участия в миссии НАТО в Латвии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны страны.
"Вооружённые силы усиливают [дополнительно] 150 военными дислоцированный в Латвии испанский контингент в боевой группе НАТО", — сказано в документе.
Как уточнили в военном ведомстве Испании, "эта инициатива является частью планов реагирования по сохранению мира и безопасности, одобренных всеми странами – членами" Североатлантического альянса из-за ситуации вокруг Украины.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид отказывается напрямую поставлять оружие Киеву. Политик отметил, что наступательное вооружение страна будет передавать через Европейский фонд мира.
Обложка © ТАСС / DPA / picture-alliance / Clara Margais