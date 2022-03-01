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1 марта, 18:42

Испания направит ещё 150 военных в Латвию в рамках миссии НАТО

Как уточнили в Минобороны страны, "эта инициатива является частью планов реагирования по сохранению мира и безопасности, одобренных всеми странами – членами" альянса из-за ситуации вокруг Украины.

Правительство Испании направит дополнительно 150 военных для участия в миссии НАТО в Латвии. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны страны.

"Вооружённые силы усиливают [дополнительно] 150 военными дислоцированный в Латвии испанский контингент в боевой группе НАТО", — сказано в документе.

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Как уточнили в военном ведомстве Испании, "эта инициатива является частью планов реагирования по сохранению мира и безопасности, одобренных всеми странами – членами" Североатлантического альянса из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид отказывается напрямую поставлять оружие Киеву. Политик отметил, что наступательное вооружение страна будет передавать через Европейский фонд мира.

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Обложка © ТАСС / DPA / picture-alliance / Clara Margais

Иван Косицын

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