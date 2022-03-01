Премьер Санчес заявил, что Испания отказывается напрямую поставлять оружие Украине
Политик отметил, что наступательное вооружение страна будет передавать через Европейский фонд мира.
Испания не намерена поставлять оружие Украине напрямую. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
"Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира", — сказал глава испанского правительства в интервью государственному телеканалу TVE.
Санчес добавил, что Испания уже направила 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты для Украины, среди которых — каски и жилеты. Помимо этого ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на предоставление Киеву наступательных вооружений, ещё 50 миллионов выделят на сопутствующие материалы и оборудование, подчеркнул премьер.
Ранее Лайф писал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования НАТО. Позже он заявил, что НАТО нарастит поставки оружия Украине. По словам генсека альянса, это необходимо, чтобы страна могла эффективно обеспечить свою защиту.
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