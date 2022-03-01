Премьер Санчес заявил, что Испания отказывается напрямую поставлять оружие Украине

"Наступательное вооружение мы будем передавать через Европейский фонд мира", — сказал глава испанского правительства в интервью государственному телеканалу TVE.

Санчес добавил, что Испания уже направила 20 тонн гуманитарной помощи и средств защиты для Украины, среди которых — каски и жилеты. Помимо этого ЕС договорился выделить из Европейского фонда мира 450 миллионов евро на предоставление Киеву наступательных вооружений, ещё 50 миллионов выделят на сопутствующие материалы и оборудование, подчеркнул премьер.