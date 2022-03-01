Зеленский ввёл на Украине безвизовый режим для иностранных наёмников
Указ украинского президента не распространяется на Россию, которую киевские власти называют "государством-агрессором".
Владимир Зеленский ввёл безвизовый режим для иностранцев, которые хотят вступить в "интернациональный легион Украины". Об этом говорится в указе лидера Незалежной.
"С 1 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом соответствующего решения ввести безвизовый режим въезда для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион Украины", — цитирует УНИАН указ Зеленского.
Также он предписал правительству предпринять меры по реализации указа. Безвизовый режим не распространяется на Россию, которую официальные власти Украины называют "государством-агрессором".
Напомним, ранее Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины. В связи с этим он напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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