Зеленский ввёл на Украине безвизовый режим для иностранных наёмников

Указ украинского президента не распространяется на Россию, которую киевские власти называют "государством-агрессором".

Владимир Зеленский ввёл безвизовый режим для иностранцев, которые хотят вступить в "интернациональный легион Украины". Об этом говорится в указе лидера Незалежной.

"С 1 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом соответствующего решения ввести безвизовый режим въезда для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион Украины", — цитирует УНИАН указ Зеленского.

Также он предписал правительству предпринять меры по реализации указа. Безвизовый режим не распространяется на Россию, которую официальные власти Украины называют "государством-агрессором".

Напомним, ранее Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины. В связи с этим он напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года.