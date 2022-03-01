Арабские страны заявили о нейтральной позиции в российско-украинском кризисе

Аналогичное решение приняли власти Бразилии, о чём журналистам сообщил президент страны Жаир Болсонару.

Страны, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), приняли решение сохранять нейтральную позицию в ситуации с Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник генсека объединения Хусам Заки.

"Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета", — сказал он в эфире телеканала OnTV.