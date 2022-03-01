Арабские страны заявили о нейтральной позиции в российско-украинском кризисе
Заседание совета Лиги арабских государств. Обложка © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI
Аналогичное решение приняли власти Бразилии, о чём журналистам сообщил президент страны Жаир Болсонару.
Страны, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), приняли решение сохранять нейтральную позицию в ситуации с Россией и Украиной. Об этом сообщил помощник генсека объединения Хусам Заки.
"Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета", — сказал он в эфире телеканала OnTV.
Аналогичной позиции решила придерживаться Бразилия, о чём накануне сообщил лидер страны Жаир Болсонару. При этом он подчеркнул, что все дальнейшие решения в отношении России будут приниматься исходя из практических соображений, учитывая двустороннее партнёрство.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.