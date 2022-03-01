Минобороны РФ предложило предоставить статус ветерана участникам "Операции Z"
Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 млрд рублей.
Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана боевых действий всем военным, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Проект соответствующего федерального закона опубликован в базе нормативных документов.
"Раздел III приложения к Федеральному закону "О ветеранах" дополнить <…> позицией следующего содержания: "Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года", — говорится в тексте документа.
Как говорится в пояснительной записке к документу, из федерального бюджета на эти цели в 2022 году потребуется 5,01 миллиарда рублей.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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