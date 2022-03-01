Минобороны РФ предложило предоставить статус ветерана участникам "Операции Z"

Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 млрд рублей.

Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана боевых действий всем военным, которые принимают участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Проект соответствующего федерального закона опубликован в базе нормативных документов.

"Раздел III приложения к Федеральному закону "О ветеранах" дополнить <…> позицией следующего содержания: "Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики ‎и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года", — говорится в тексте документа.