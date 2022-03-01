Псаки: В Белом доме допускают возможность контактов Байдена с Путиным
Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Joe Biden, © Kremlin.ru
Однако, по словам пресс-секретаря главы США, сейчас не самый подходящий момент для их встречи.
В Белом доме не исключают в принципе контактов между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, однако нынешнее время является неподходящим для подобных встреч. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
"Мы не исключаем этого навсегда. Просто момент для этого неподходящий... для президента США говорить с президентом страны, вторгающейся в суверенное государство", — заявила Псаки.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.