Псаки: В Белом доме допускают возможность контактов Байдена с Путиным

Однако, по словам пресс-секретаря главы США, сейчас не самый подходящий момент для их встречи.

В Белом доме не исключают в принципе контактов между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, однако нынешнее время является неподходящим для подобных встреч. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.