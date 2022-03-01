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Опубликовано 28 февраля 2022, 22:36
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Times of Israel: Украинские силовики убили гражданина Израиля, пытавшегося покинуть страну

Убитый на Украине гражданин Израиля Роман Бродский. Фото © Times of Israel

Убитый на Украине гражданин Израиля Роман Бродский. Фото © Times of Israel

Роман Бродский родился на Украине, но в возрасте 13 лет переехал в Израиль. Однако около двух лет назад он вернулся на историческую родину и начал бизнес в Киеве. У мужчины осталась жена и двое детей.

Украинские силовики убили гражданина Израиля, пытавшегося выбраться из страны. Об этом пишет газета Times of Israel.

37-летний Роман Бродский ехал на автомобиле в сторону Молдавии. Возле города Белая Церковь его остановили украинские силовики. Один из них увидел у мужчины иностранный паспорт и открыл огонь.

У Романа осталась жена, также гражданка Израиля, и двое детей — трёх и шести лет. Отмечается, что сейчас они находятся на Украине в безопасном месте.

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Бродский родился на Украине, но в возрасте 13 лет переехал в Израиль. Однако около двух лет назад он вернулся на историческую родину и начал бизнес в Киеве.

"Я хотел бы выразить свои соболезнования семье гражданина Израиля, который погиб на Украине. Министерство иностранных дел продолжит максимально помогать семье в это трудное время", — заявил глава МИД страны Яир Лапид.

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Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет также выразил соболезнования семье Бродского.

Ранее ветеран МВД Михаил Игнатов рассказал о последствиях освобождения президентом Украины Владимиром Зеленским уголовников для службы в ВСУ. По словам специалиста, это приведёт к грабежам и разбою на улицах, ведь вчерашним зэкам всё равно, кого убивать ради собственной наживы.

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Никита Никонов
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