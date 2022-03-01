Times of Israel: Украинские силовики убили гражданина Израиля, пытавшегося покинуть страну
Убитый на Украине гражданин Израиля Роман Бродский. Фото © Times of Israel
Роман Бродский родился на Украине, но в возрасте 13 лет переехал в Израиль. Однако около двух лет назад он вернулся на историческую родину и начал бизнес в Киеве. У мужчины осталась жена и двое детей.
Украинские силовики убили гражданина Израиля, пытавшегося выбраться из страны. Об этом пишет газета Times of Israel.
37-летний Роман Бродский ехал на автомобиле в сторону Молдавии. Возле города Белая Церковь его остановили украинские силовики. Один из них увидел у мужчины иностранный паспорт и открыл огонь.
У Романа осталась жена, также гражданка Израиля, и двое детей — трёх и шести лет. Отмечается, что сейчас они находятся на Украине в безопасном месте.
Бродский родился на Украине, но в возрасте 13 лет переехал в Израиль. Однако около двух лет назад он вернулся на историческую родину и начал бизнес в Киеве.
"Я хотел бы выразить свои соболезнования семье гражданина Израиля, который погиб на Украине. Министерство иностранных дел продолжит максимально помогать семье в это трудное время", — заявил глава МИД страны Яир Лапид.
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет также выразил соболезнования семье Бродского.
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