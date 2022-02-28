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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 08:26

Басурин: Подразделения ВСУ держат жителей Мариуполя в заложниках

ДНР пока не хочет брать город под контроль силой, потому что заход в жилые кварталы принесёт большие жертвы. Дело в том, что украинские силовики заложили большое количество мин.

Освобождение Мариуполя осложняют отряды ВСУ, которые буквально взяли в плен мирных жителей города и прикрываются ими. Силовиков пытаются убедить сложить оружие добровольно во избежание жертв среди гражданских, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (ВСУ. — Прим. Лайфа) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесёт большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело", — объяснил Басурин.

Он подчеркнул, что украинские военные держат мирных жителей в заложниках, потому что боятся отвечать за преступления, совершённые не только против населения Донбасса, но и против Украины. ДНР намерена вести переговорный процесс, убеждать бойцов ВСУ, чтобы они сложили оружие. Живущие в Мариуполе люди не должны отвечать за их преступления, заключил Басурин.

Басурин: Пленные подтвердили подготовку ВСУ широкого наступления в Донбассе
Басурин: Пленные подтвердили подготовку ВСУ широкого наступления в Донбассе

Напомним, сейчас на Украине проходит специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о её проведении утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка: кадр из видео © YouTube / Министерство информации ДНР

Андрей Бражников
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