"Будем выкручиваться": Военный эксперт Баранец назвал дальнейшие шаги России в ответ на закрытие неба над ЕС
С трудностями придётся столкнуться авиаперевозчикам не только из РФ, но и европейским. Однако собеседник Лайфа убеждён, что выход Москва найдёт.
Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Лайфом прокомментировал решение Евросоюза о полном закрытии воздушного пространства для России. По его мнению, этот шаг повлечёт за собой колоссальные убытки для европейских и российских авиакомпаний.
"Они (авиакомпании. — Прим. Лайфа) перестанут работать, перестанут зарабатывать деньги. Эти авиакомпании будут нести колоссальные убытки. В том числе европейские, которым придётся летать теперь в Азию, делая огромный крюк, выжигая огромное количество горючего, и удваивать стоимость билета", — считает собеседник Лайфа.
Эксперт пояснил, что до введения запрета при перелёте через Россию рейс мог длиться около восьми часов. В условиях новых ограничений такой полёт будет составлять примерно 14 часов. Соответственно, билеты станут дороже и расход топлива увеличится вдвое.
"Мы будем выкручиваться из этой ситуации, переориентируя свои самолёты на азиатское воздушное пространство. У нас там никто ещё нас не закрыл, кроме Австралии", — заключил эксперт.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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