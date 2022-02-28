ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 08:06
6130

"Будем выкручиваться": Военный эксперт Баранец назвал дальнейшие шаги России в ответ на закрытие неба над ЕС

С трудностями придётся столкнуться авиаперевозчикам не только из РФ, но и европейским. Однако собеседник Лайфа убеждён, что выход Москва найдёт.

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Лайфом прокомментировал решение Евросоюза о полном закрытии воздушного пространства для России. По его мнению, этот шаг повлечёт за собой колоссальные убытки для европейских и российских авиакомпаний.

"Они (авиакомпании. — Прим. Лайфа) перестанут работать, перестанут зарабатывать деньги. Эти авиакомпании будут нести колоссальные убытки. В том числе европейские, которым придётся летать теперь в Азию, делая огромный крюк, выжигая огромное количество горючего, и удваивать стоимость билета", — считает собеседник Лайфа.

Эксперт пояснил, что до введения запрета при перелёте через Россию рейс мог длиться около восьми часов. В условиях новых ограничений такой полёт будет составлять примерно 14 часов. Соответственно, билеты станут дороже и расход топлива увеличится вдвое.

"Мы будем выкручиваться из этой ситуации, переориентируя свои самолёты на азиатское воздушное пространство. У нас там никто ещё нас не закрыл, кроме Австралии", — заключил эксперт.

Главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов
Главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие неба для российских самолётов

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство своих стран для самолётов России. Поводом для этих мер стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Юлия Архипова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Авиаперелеты
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar