"Будем выкручиваться": Военный эксперт Баранец назвал дальнейшие шаги России в ответ на закрытие неба над ЕС

С трудностями придётся столкнуться авиаперевозчикам не только из РФ, но и европейским. Однако собеседник Лайфа убеждён, что выход Москва найдёт.

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в беседе с Лайфом прокомментировал решение Евросоюза о полном закрытии воздушного пространства для России. По его мнению, этот шаг повлечёт за собой колоссальные убытки для европейских и российских авиакомпаний.

"Они (авиакомпании. — Прим. Лайфа) перестанут работать, перестанут зарабатывать деньги. Эти авиакомпании будут нести колоссальные убытки. В том числе европейские, которым придётся летать теперь в Азию, делая огромный крюк, выжигая огромное количество горючего, и удваивать стоимость билета", — считает собеседник Лайфа.

Эксперт пояснил, что до введения запрета при перелёте через Россию рейс мог длиться около восьми часов. В условиях новых ограничений такой полёт будет составлять примерно 14 часов. Соответственно, билеты станут дороже и расход топлива увеличится вдвое.