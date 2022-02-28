Басурин: Пленные подтвердили подготовку ВСУ широкого наступления в Донбассе
Оказывается, солдатам уже была дана команда готовиться к масштабным боевым действиям.
Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что пленные военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтверждают, что Незалежная проводила подготовку широкого наступления в Донбассе.
По словам военнослужащих, которые перешли на сторону республики, говорят, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям.
"Операция Z" оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение", — сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Эдуард Басурин. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак