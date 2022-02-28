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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 08:11
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Басурин: Пленные подтвердили подготовку ВСУ широкого наступления в Донбассе

Оказывается, солдатам уже была дана команда готовиться к масштабным боевым действиям.

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что пленные военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтверждают, что Незалежная проводила подготовку широкого наступления в Донбассе.

По словам военнослужащих, которые перешли на сторону республики, говорят, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям.

"Операция Z" оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение", —  сообщил Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Басурин заявил, что подразделения ДНР сдерживают натиск ВС Украины
Басурин заявил, что подразделения ДНР сдерживают натиск ВС Украины

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Эдуард Басурин. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Виктория Дитрих
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