Басурин: Пленные подтвердили подготовку ВСУ широкого наступления в Донбассе

Оказывается, солдатам уже была дана команда готовиться к масштабным боевым действиям.

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что пленные военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтверждают, что Незалежная проводила подготовку широкого наступления в Донбассе.

По словам военнослужащих, которые перешли на сторону республики, говорят, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям.