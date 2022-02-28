Мединский заявил, что делегация Украины представлена на высоком уровне
Владимир Мединский. Фото © Twitter / Владимир Мединский
Напомним, прибытие представителей Незалежной на место встречи ожидается уже в течение ближайших полутора-двух часов.
Украинская делегация, направленная Киевом в Белоруссию на переговоры с Россией из-за "Операции Z", представлена на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Понятен. Достаточно высокий уровень", — сказал он в ответ на вопрос о том, есть ли у российских переговорщиков понимание относительно состава украинской делегации.
По словам Мединского, украинцам была гарантирована безопасность на время их пребывания в Белоруссии. Он считает, что у делегации были какие-то основания для переноса времени встречи.
Ранее Мединский сообщил, что делегация Украины приедет на переговоры в течение полутора-двух часов. Он отметил, что ночью время встречи представителей несколько раз переносилось из-за сложной логистики украинцев.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.