Мединский: Делегация Украины приедет на переговоры с Россией в течение полутора-двух часов

По словам помощника президента РФ, ночью время встречи представителей несколько раз переносилось из-за сложной логистики украинцев.

Украинская делегация прибудет в Гомельскую область на переговоры с Россией в течение полутора-двух часов. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут. Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия", — сказал он ТАСС.

Мединский отметил, что российские переговорщики "терпеливо и спокойно" ждут украинских коллег со вчерашнего дня. Ночью время встречи делегаций несколько раз переносилось из-за сложной логистики украинцев.