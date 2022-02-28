Мединский: Делегация Украины приедет на переговоры с Россией в течение полутора-двух часов
По словам помощника президента РФ, ночью время встречи представителей несколько раз переносилось из-за сложной логистики украинцев.
Украинская делегация прибудет в Гомельскую область на переговоры с Россией в течение полутора-двух часов. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Сейчас получена информация, что в течение полутора-двух часов они прибудут. Мы готовы к переговорам сразу после их прибытия", — сказал он ТАСС.
Мединский отметил, что российские переговорщики "терпеливо и спокойно" ждут украинских коллег со вчерашнего дня. Ночью время встречи делегаций несколько раз переносилось из-за сложной логистики украинцев.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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