Минобороны РФ: Киевский режим использует горожан в качестве живого щита
В министерстве пояснили, что реальная обстановка такова, что в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров и националистов, получивших оружие по решению местных властей.
В Министерстве обороны РФ заявили, что руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах и используют их в качестве живого щита для националистов.
"Киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы "российских диверсантов", а сам город блокирован", — сообщили в министерстве.
В Минобороны пояснили, что реальная обстановка такова, что в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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