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Регион
Опубликовано 28 февраля 2022, 07:38
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Минобороны РФ: Киевский режим использует горожан в качестве живого щита

В министерстве пояснили, что реальная обстановка такова, что в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров и националистов, получивших оружие по решению местных властей.

В Министерстве обороны РФ заявили, что руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах и используют их в качестве живого щита для националистов.

"Киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы "российских диверсантов", а сам город блокирован", — сообщили в министерстве.

В Минобороны пояснили, что реальная обстановка такова, что в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Виктория Дитрих
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