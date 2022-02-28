Минобороны РФ: Киевский режим использует горожан в качестве живого щита

В министерстве пояснили, что реальная обстановка такова, что в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров и националистов, получивших оружие по решению местных властей.

В Министерстве обороны РФ заявили, что руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах и используют их в качестве живого щита для националистов.

"Киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы "российских диверсантов", а сам город блокирован", — сообщили в министерстве.