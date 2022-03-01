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Опубликовано 1 марта 2022, 18:47

В ДНР под обстрелами ВСУ погибло ещё 4 мирных жителя

Ранения получило 23 человека, среди них девятилетняя девочка. Её состояние не уточняется.

В ДНР во вторник, 1 марта, погибло четыре мирных жителя, ещё двадцать три получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За сегодня у нас на данный момент четверо погибших и 23 раненых. Из них (раненых. — Прим. Лайфа) девочке девять лет", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

СЦКК: В ДНР 20 мирных жителей погибли и 62 пострадали за 12 дней обстрелов ВСУ
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Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Татьяна Миссуми
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