В ДНР под обстрелами ВСУ погибло ещё 4 мирных жителя

В ДНР во вторник, 1 марта, погибло четыре мирных жителя, ещё двадцать три получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За сегодня у нас на данный момент четверо погибших и 23 раненых. Из них (раненых. — Прим. Лайфа) девочке девять лет", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-1".