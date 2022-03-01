В ДНР под обстрелами ВСУ погибло ещё 4 мирных жителя

Ранения получило 23 человека, среди них девятилетняя девочка. Её состояние не уточняется.

В ДНР во вторник, 1 марта, погибло четыре мирных жителя, ещё двадцать три получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.