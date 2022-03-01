В ДНР под обстрелами ВСУ погибло ещё 4 мирных жителя
Ранения получило 23 человека, среди них девятилетняя девочка. Её состояние не уточняется.
В ДНР во вторник, 1 марта, погибло четыре мирных жителя, ещё двадцать три получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За сегодня у нас на данный момент четверо погибших и 23 раненых. Из них (раненых. — Прим. Лайфа) девочке девять лет", — сказал Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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