МВД выяснило, что создательница "Орла и решки" Крапивина получила паспорт с нарушениями

МВД России провело проверку по запросу о законности получения гражданства РФ продюсером и главой компании TeenSpirit Studio Нателлой Крапивиной. По данным ведомства, она и её сестра не являются гражданами Российской Федерации, паспорта были выданы с нарушениями законодательства РФ.

Как уточняется, при подаче заявления о приёме Крапивиной был предоставлен неполный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства в отношении создательницы "Орла и решки" и её сестры вынесено не было. Кроме того, в МВД полагают, что законный представитель сестёр при подаче заявления о приёме в гражданство РФ сообщила о себе ложные сведения. В связи с указанными фактами паспорта Крапивиной и её сестры признаны выданными в нарушение установленного законодательством РФ порядка. По данным эпизодам будет проведена проверка, материалы намерены передать в СК.