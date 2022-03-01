МВД выяснило, что создательница "Орла и решки" Крапивина получила паспорт с нарушениями
Ранее запрос о законности его получения в ведомство направил член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Нателла Крапивина. Фото © Instagram / natellakrapivina
МВД России провело проверку по запросу о законности получения гражданства РФ продюсером и главой компании TeenSpirit Studio Нателлой Крапивиной. По данным ведомства, она и её сестра не являются гражданами Российской Федерации, паспорта были выданы с нарушениями законодательства РФ.
"Территориальным органом МВД России в рамках работы по обращению председателя Национального антикоррупционного комитета, руководителя постоянной Комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова проведена проверка наличия гражданства Российской Федерации у главы компании TeenSpirit Studio Крапивиной (Алиевой) Нателлы Вагифовны", — говорится в сообщении МВД.
Как уточняется, при подаче заявления о приёме Крапивиной был предоставлен неполный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства в отношении создательницы "Орла и решки" и её сестры вынесено не было. Кроме того, в МВД полагают, что законный представитель сестёр при подаче заявления о приёме в гражданство РФ сообщила о себе ложные сведения. В связи с указанными фактами паспорта Крапивиной и её сестры признаны выданными в нарушение установленного законодательством РФ порядка. По данным эпизодам будет проведена проверка, материалы намерены передать в СК.
Ранее член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов призвал проверить законность получения гражданства РФ создателем "Орла и решки" Крапивиной. Он заявил, что многие получают паспорта, а после начинают критиковать страну, отмечая посты продюсера, содержащие "русофобские высказывания и оскорбления действий власти" по поводу "Операции Z".