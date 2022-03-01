Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности России
Как отмечается в документе, эти меры вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ подписал Указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
В частности, в указе отмечается, что теперь из России запрещено вывозить иностранную наличную валюту в сумме более десяти тысяч долларов.
Кроме того, глава государства постановил с 2 марта установить для резидентов особый порядок сделок по выдаче рублёвых кредитов, а также по продаже ценных бумаг и недвижимости иностранцам, связанным с государствами, которые ввели санкции против России. Для проведения этих операций необходимо будет получить разрешение комиссии правительства по иностранным инвестициям.
Помимо этого в указе президента говорится, что банки вправе переводить иностранную валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учётом предусмотренных в указе ограничений.
Как отмечается в документе, эти меры вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединённых Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Они направлены на защиту национальных интересов страны.
Напомним, ранее Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США в качестве ответа на санкции, введённые после начала Россией операции по защите Донбасса от агрессии Украины.
Лента новостей
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ