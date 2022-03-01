Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тысяч

"Запретить с 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент десять тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", — говорится в указе главы государства.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ. В нём глава государства постановил со 2 марта установить для резидентов особый порядок сделок по выдаче рублёвых кредитов, а также продаже ценных бумаг и недвижимости иностранцам, связанным с государствами, которые ввели санкции против России. Помимо этого в указе президента говорится, что банки вправе переводить иностранную валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учётом предусмотренных в указе ограничений.