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1 марта, 19:47
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Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тысяч

Глава государства подписал документ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67846/photos/67691" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более десяти тысяч долларов.

"Запретить с 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент десять тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза", — говорится в указе главы государства.

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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ. В нём глава государства постановил со 2 марта установить для резидентов особый порядок сделок по выдаче рублёвых кредитов, а также продаже ценных бумаг и недвижимости иностранцам, связанным с государствами, которые ввели санкции против России. Помимо этого в указе президента говорится, что банки вправе переводить иностранную валюту на корреспондентские счета в банках-нерезидентах с учётом предусмотренных в указе ограничений.

Иван Косицын

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