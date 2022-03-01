WSJ: BMW прекращает производство автомобилей на заводе в Калининграде

Также автоконцерн приостановит экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления в связи с текущей геополитической ситуацией.

Компания BMW сообщила о том, что приостанавливает сборку своих автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде. Об этом со ссылкой на заявление автоконцерна пишет газета The Wall Street Journal.

"В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.