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Опубликовано 1 марта 2022, 19:38

WSJ: BMW прекращает производство автомобилей на заводе в Калининграде

Также автоконцерн приостановит экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления в связи с текущей геополитической ситуацией.

Компания BMW сообщила о том, что приостанавливает сборку своих автомобилей на заводе "Автотор" в Калининграде. Об этом со ссылкой на заявление автоконцерна пишет газета The Wall Street Journal.

"В связи с текущей геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

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Поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова
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