Зеленский заявил, что не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией
По словам президента Незалежной, для продолжения диалога Киева и Москвы необходимо стремление идти на компромиссы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит конкретики по итогам первого этапа переговоров украинской и российской делегаций.
"Я пока не ощущаю <…> от этой первой встречи конкретики. Есть единственное — это 1% того, что они снова могут встретиться и проговорить те или иные шаги вперёд", — заявил Зеленский в интервью CNN.
Он добавил, что для продолжения переговоров необходимо стремление идти на компромиссы.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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