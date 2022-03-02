Политолог Данюк спрогнозировал возобновление работы Apple Pay в России

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в беседе с Лайфом объяснил, что поспособствует возобновлению работы Apple Pay в России.

"Абсолютно предсказуемое решение. Понятно, что корпорации, которые де-юре вроде как являются независимыми, ориентированными в первую очередь на привлечение прибыли, на самом деле строго и дисциплинированно исполняют волю американского государства", — сказал он, комментируя решение о приостановке работы сервиса.

Это ограничение действительно может принести определённые неудобства, однако Россия является очень большим и важным рынком для корпорации Apple, и такие шаги предпринимаются с целью оказания психологического давления на общество, подчеркнул эксперт.

"В этом смысле я глубоко убеждён, что после того, как все задачи в рамках специальной операции будут разрешены, произойдёт достаточно быстрый откат. Потому что капитал не может отказаться от прибыли", — добавил Данюк.

По мнению политолога, в данный момент действия компании рассчитаны на то, чтобы подорвать уверенность в дальнейшем доступе к такой системе оплаты, однако Apple Pay, с наибольшей вероятностью, продолжит работать с другими российскими банками, которые попали под меньшее санкционное давление. По его словам, ограничения также могут стать стимулом для появления аналогов этого сервиса.

"Мне кажется, это может подстегнуть ещё больший рост отечественных производителей. В этом смысле я не разделяю никаких апокалиптических настроений", — резюмировал Данюк.