Компания Apple ограничила работу Apple Pay в России

Apple ограничила в России работу своей платёжной системы Apple Pay и других услуг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России", — заявили в Apple.

Также компания подтвердила, что приостановила продажу своей техники в РФ на официальном сайте. Кроме того, Apple сообщила о прекращении экспорта продукции в Россию.