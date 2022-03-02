Компания Apple ограничила работу Apple Pay в России
Также компания подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.
Apple ограничила в России работу своей платёжной системы Apple Pay и других услуг. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
"Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России", — заявили в Apple.
Также компания подтвердила, что приостановила продажу своей техники в РФ на официальном сайте. Кроме того, Apple сообщила о прекращении экспорта продукции в Россию.
Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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