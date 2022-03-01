Apple прекратила продажи техники в официальном онлайн-магазине в России

Корпорация полностью прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в РФ. При попытке оформления заказа на всех товарах в графе "Доставка" указано "в настоящее время недоступно".

Напомним что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.