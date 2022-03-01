Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Запись интервью, которое глава Незалежной дал западным изданиям CNN и Reuters, опубликовано в его телеграм-канале.

"Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента России, пока с ними ещё готовы сесть за стол переговоров, я так считаю", — сказал Зеленский американским журналистам.