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1 марта, 20:03
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

При этом он подчёркивал, что для каких-либо контактов с Россией необходимо прекращение огня.

<p>Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67638/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a>, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/zelenskiy_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Kremlin.ru, © Instagram / zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Запись интервью, которое глава Незалежной дал западным изданиям CNN и Reuters, опубликовано в его телеграм-канале.

"Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента России, пока с ними ещё готовы сесть за стол переговоров, я так считаю", — сказал Зеленский американским журналистам.

При этом ранее украинский лидер подчеркнул, что переговоры с российской стороной возможны только в том случае, если Москва прекратит огонь. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что говорить о возможности переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано.

Лукашенко не исключил возможности встречи Путина с Зеленским

Лукашенко не исключил возможности встречи Путина с Зеленским

Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Максим Плетнёв

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