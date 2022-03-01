Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
При этом он подчёркивал, что для каких-либо контактов с Россией необходимо прекращение огня.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж © LIFE. Фото © Kremlin.ru, © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Запись интервью, которое глава Незалежной дал западным изданиям CNN и Reuters, опубликовано в его телеграм-канале.
"Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента России, пока с ними ещё готовы сесть за стол переговоров, я так считаю", — сказал Зеленский американским журналистам.
При этом ранее украинский лидер подчеркнул, что переговоры с российской стороной возможны только в том случае, если Москва прекратит огонь. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что говорить о возможности переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано.
Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.