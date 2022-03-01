МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в республике

МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в стране, включая здание общеобразовательной школы при Посольстве РФ. Соответствующее заявление ведомство опубликовало накануне.

"Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресам ул. Собеского, 100 и ул. Келецкая, 45 (здание школы. — Прим. Лайфа)", — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что в отношении этих объектов "вынесены окончательные решения польских судов, предписывающих передать их законному владельцу — Государственному казначейству [республики]".

Замглавы дипведомства Марчин Пшидач на своей странице в "Твиттере" написал, что в Польше есть много объектов недвижимости, "которые Россия занимает незаконно". Он заявил, что Варшава должна вернуть их и это решение было принято властью Польши. По его словам, в этих зданиях должны разместиться люди, пострадавшие из-за ситуации на Украине.

Польская сторона утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых Москвой в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлены, на них нет действующих договоров. В РФ же считают, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории республики, являются собственностью Москвы.

Ранее Лайф писал о том, что в Варшаву прибыла большая группа американских специалистов по кибервойнам.