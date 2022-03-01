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1 марта, 20:46

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в республике

В Варшаве утверждают, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых Москвой в столице страны и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлены.

МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в стране, включая здание общеобразовательной школы при Посольстве РФ. Соответствующее заявление ведомство опубликовало накануне.

"Министерство иностранных дел обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресам ул. Собеского, 100 и ул. Келецкая, 45 (здание школы. — Прим. Лайфа)", — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

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В МИД добавили, что в отношении этих объектов "вынесены окончательные решения польских судов, предписывающих передать их законному владельцу — Государственному казначейству [республики]".

Замглавы дипведомства Марчин Пшидач на своей странице в "Твиттере" написал, что в Польше есть много объектов недвижимости, "которые Россия занимает незаконно". Он заявил, что Варшава должна вернуть их и это решение было принято властью Польши. По его словам, в этих зданиях должны разместиться люди, пострадавшие из-за ситуации на Украине.

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Польская сторона утверждает, что ряд объектов дипломатической недвижимости, используемых Москвой в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения никак не оформлены, на них нет действующих договоров. В РФ же считают, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории республики, являются собственностью Москвы.

Ранее Лайф писал о том, что в Варшаву прибыла большая группа американских специалистов по кибервойнам.

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Иван Косицын

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