СЦКК: Мирная жительница Донецка погибла при обстреле украинских силовиков

По всем фактам военных преступлений Киева будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР, заявили в представительстве республики.

Мирная жительница Донецка погибла при обстреле украинских силовиков. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) Киевского района г. Донецка, погибла ещё одна женщина 1969 г.р., ещё один мужчина 1959 г.р. ранен", — говорится в телеграм-канале представительства.

Там добавили, что информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР, заявили в представительстве республики.