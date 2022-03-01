СЦКК: Мирная жительница Донецка погибла при обстреле украинских силовиков
По всем фактам военных преступлений Киева будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР, заявили в представительстве республики.
Мирная жительница Донецка погибла при обстреле украинских силовиков. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) Киевского района г. Донецка, погибла ещё одна женщина 1969 г.р., ещё один мужчина 1959 г.р. ранен", — говорится в телеграм-канале представительства.
Там добавили, что информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР, заявили в представительстве республики.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 1 марта в ДНР под обстрелами ВСУ погибло 4 мирных жителя, ранения получило 23 человека, среди них девятилетняя девочка.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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