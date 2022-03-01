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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 20:31
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Актёр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z": Мы не могли поступить иначе

Артист рассказал, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали снимать Одессу и откручивали гайки на колёсах.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом рассказал, как, будучи на Украине, сталкивался с беспределом со стороны местных националистов. Ранее артист и другие деятели культуры обратились к президенту РФ в открытом письме, в котором поддержали военную спецоперацию по защите Донбасса.

"Я считаю, правильно [поступили]. Трагедия страшная. Это надо прекращать (то, что длилось восемь лет. — Прим. Лайфа). Нам срывали съёмки в Киеве, в Одессе запретили Одессу снимать. Снимали Одессу в Таганроге. На машине, в которой возили актёров, откручивали гайки на колёсах. Что это такое? Это кошмар. Это нужно прекращать каким-то образом. Оскорбления в наш адрес. Сколько детей погибло, женщин. Это же с ума сойти!" заявил Панкратов-Чёрный.

Za наших: Депутаты новой волны поддержали спецоперацию по демилитаризации Украины
Za наших: Депутаты новой волны поддержали спецоперацию по демилитаризации Украины

Актёр добавил, что на обращения президента Украины Владимира Зеленского националисты не реагировали, а продолжали обстрелы, которые длятся уже восемь лет. Поэтому Россия не могла поступить по-другому, подчеркнул Панкратов-Чёрный. Артист отметил, что радикалы хотели держать курс на Запад, однако по какой-то причине не могли отпустить Донбасс, расстреливая регионы, желавшие быть свободными.

Напомним, что накануне ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым решение о проведении "Операции Z" поддерживает почти 70% россиян. Против военных действий высказался каждый пятый участник опроса.

Российские писатели поддержали проведение спецоперации на Украине
Российские писатели поддержали проведение спецоперации на Украине

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Кинотеатр

Юлия Коновалова
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