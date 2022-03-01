Актёр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z": Мы не могли поступить иначе
Артист рассказал, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали снимать Одессу и откручивали гайки на колёсах.
Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом рассказал, как, будучи на Украине, сталкивался с беспределом со стороны местных националистов. Ранее артист и другие деятели культуры обратились к президенту РФ в открытом письме, в котором поддержали военную спецоперацию по защите Донбасса.
"Я считаю, правильно [поступили]. Трагедия страшная. Это надо прекращать (то, что длилось восемь лет. — Прим. Лайфа). Нам срывали съёмки в Киеве, в Одессе запретили Одессу снимать. Снимали Одессу в Таганроге. На машине, в которой возили актёров, откручивали гайки на колёсах. Что это такое? Это кошмар. Это нужно прекращать каким-то образом. Оскорбления в наш адрес. Сколько детей погибло, женщин. Это же с ума сойти!" — заявил Панкратов-Чёрный.
Актёр добавил, что на обращения президента Украины Владимира Зеленского националисты не реагировали, а продолжали обстрелы, которые длятся уже восемь лет. Поэтому Россия не могла поступить по-другому, подчеркнул Панкратов-Чёрный. Артист отметил, что радикалы хотели держать курс на Запад, однако по какой-то причине не могли отпустить Донбасс, расстреливая регионы, желавшие быть свободными.
Напомним, что накануне ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым решение о проведении "Операции Z" поддерживает почти 70% россиян. Против военных действий высказался каждый пятый участник опроса.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Кинотеатр