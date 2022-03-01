Актёр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z": Мы не могли поступить иначе

Артист рассказал, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали снимать Одессу и откручивали гайки на колёсах.

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом рассказал, как, будучи на Украине, сталкивался с беспределом со стороны местных националистов. Ранее артист и другие деятели культуры обратились к президенту РФ в открытом письме, в котором поддержали военную спецоперацию по защите Донбасса.

"Я считаю, правильно [поступили]. Трагедия страшная. Это надо прекращать (то, что длилось восемь лет. — Прим. Лайфа). Нам срывали съёмки в Киеве, в Одессе запретили Одессу снимать. Снимали Одессу в Таганроге. На машине, в которой возили актёров, откручивали гайки на колёсах. Что это такое? Это кошмар. Это нужно прекращать каким-то образом. Оскорбления в наш адрес. Сколько детей погибло, женщин. Это же с ума сойти!" — заявил Панкратов-Чёрный.

Актёр добавил, что на обращения президента Украины Владимира Зеленского националисты не реагировали, а продолжали обстрелы, которые длятся уже восемь лет. Поэтому Россия не могла поступить по-другому, подчеркнул Панкратов-Чёрный. Артист отметил, что радикалы хотели держать курс на Запад, однако по какой-то причине не могли отпустить Донбасс, расстреливая регионы, желавшие быть свободными.