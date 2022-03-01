Турция не намерена вводить санкции против России

Турция не будет вводить против России санкции, чтобы оставить канал для диалога. Об этом заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

"Мы должны действовать с учётом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", — подчеркнул президент в интервью телеканалу CNN Turk.