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1 марта, 20:25
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Турция не намерена вводить санкции против России

Представитель президента страны Калын отметил, что Анкара должна действовать с учётом своих приоритетов. Также он напомнил, что у РФ и Турции тесные торговые связи в ряде сфер.

Турция не будет вводить против России санкции, чтобы оставить канал для диалога. Об этом заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

"Мы должны действовать с учётом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт", — подчеркнул президент в интервью телеканалу CNN Turk.

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Калын отметил, что Анкара "не намерена принимать меры, которые навредят" республике. Он отметил, что у Турции и РФ тесные торговые связи в сфере туризма, энергетики, сельского хозяйства. Помимо этого, по словам представителя Эрдогана, конвенция Монтрё сыграла решающую роль в поддержании мира и стабильности в Чёрном море.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке государств, которые уже ввели ограничения против российских компаний, — Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако в ряде стран отказались от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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