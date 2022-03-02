Эксперт Достов объяснил, что делать в случае проблем с Apple Pay и Google Pay

Платежи через системы Apple Pay и Google Pay могут не проходить у клиентов тех российских банков, которые попали под санкции Запада. Клиент другой кредитной организации также может столкнуться с проблемами при попытке воспользоваться данными сервисами, если платёжный терминал обслуживается банком, против которого введены рестрикции. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно вернуться к оплате покупок и услуг с помощью пластиковых карт, объяснил председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы", главный научный сотрудник СПбГУ Виктор Достов.

"Насколько я понимаю ситуацию, основная проблема на данный момент локализована в платёжных системах, связанных со смартфонами. Эти системы завязаны на токенизацию (технология обмена конфиденциальных данных банковской карты на специальный обезличенный эквивалент (токен). — Прим. Лайфа), которая является внешним сервисом, и она в банках, оказавшихся в санкционном списке, может быть заблокирована извне. Всё, что связано с платежами по пластиковым карточкам, должно быть локализовано внутри страны", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в данной сфере в последние несколько лет была проделана большая работа, поэтому карточки должны продолжать работать независимо от санкций и позиции международных платёжных систем. Помимо пластиковых карт Достов рекомендует гражданам всегда иметь при себе какое-то количество наличных средств. Он также уточнил, что работа российской платёжной системы "Мир" не зависит от внешнеполитической ситуации, однако с ней тоже связаны некоторые риски.

"Надо понимать, что приложение Mir Pay [для использования платёжной системы "Мир"] устанавливается на телефоны, которые обладают ПО от внешних производителей, и возможна ситуация, что, например, Google или Samsung начнут убирать приложение, связанное с платежами через карту "Мир". Это приложение, которое сделано под эту карту и позволяет платить ею со смартфона. Чисто теоретически, если у вас уже есть приложение Mir Pay, оно продолжит работать", — рассказал Достов, подчеркнув, что в РФ есть идеи по разработке собственных платёжных систем помимо Mir Pay.

Ранее стало известно, что компания Apple ограничила работу Apple Pay и других услуг в России. Также корпорация подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.