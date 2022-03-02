Байден: Силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте на Украине

Американский лидер отметил, что Вашингтон перебрасывает войска в Европу для защиты союзников по НАТО.

Вооружённые силы США не участвовали и не будут принимать участие в конфликте с российскими войсками на территории Украины. Об этом во время выступления с ежегодным посланием перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил американский президент Джо Байден.

"Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься", — сказал Байден.