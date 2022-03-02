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2 марта, 02:25
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Байден: Силы США не участвовали и не будут участвовать в конфликте на Украине

Американский лидер отметил, что Вашингтон перебрасывает войска в Европу для защиты союзников по НАТО.

<p>Президент США Джозеф Байден. Обложка © ТАСС / EPA / Chris Kleponis / POOL</p>

Президент США Джозеф Байден. Обложка © ТАСС / EPA / Chris Kleponis / POOL

Вооружённые силы США не участвовали и не будут принимать участие в конфликте с российскими войсками на территории Украины. Об этом во время выступления с ежегодным посланием перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса заявил американский президент Джо Байден.

"Позвольте мне ясно сказать: наши силы не участвуют в конфликте с российскими силами на Украине и не будут этим заниматься", — сказал Байден.

По словам американского лидера, войска США перебрасываются в Европу не для участия в боевых действиях на Украине, а исключительно для защиты союзников Вашингтона по НАТО в случае, если президент России Владимир Путин "решит двигаться дальше на Запад".

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Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Максим Плетнёв

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