Третий максимум за 20 минут: Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 года

Нефть марки Brent начала резко дорожать в ночь на 2 марта. Цена на эталонную марку чёрного золота примерно за 20 минут выросла сначала до 108 долларов за баррель, а затем до 109 и до 110. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

По данным на 05:02 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2022 года росла на 5,08% — до 110,3$ за баррель. В 05:04 мск рост ускорился до 5,09%, стоимость достигла $110,31. В последний раз баррель Brent оценивался выше 110 долларов в августе 2014 года.