Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 3% — до $109 за баррель — впервые за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 04:41 мск стоимость фьючерсов Brent с поставками в мае ускорила рост до 3,32% и торговалась на уровне $108,46 за баррель. Далее цена сырья перешла отметку в $109 за баррель. В последний раз на таком уровне нефть этой марки торговалась в 2014 году.