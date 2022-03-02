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2 марта, 01:57

Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года

По состоянию на 04:41 мск стоимость Brent ускорила рост до 3,32%, торгуясь на уровне $108,46 за баррель.

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 3% — до $109 за баррель — впервые за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 04:41 мск стоимость фьючерсов Brent с поставками в мае ускорила рост до 3,32% и торговалась на уровне $108,46 за баррель. Далее цена сырья перешла отметку в $109 за баррель. В последний раз на таком уровне нефть этой марки торговалась в 2014 году.

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Ранее Лайф писал, что Министерство энергетики Соединённых Штатов подтвердило, что высвободит 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны из-за ситуации вокруг Украины.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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