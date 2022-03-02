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2 марта, 01:38

Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний

В частности, теперь американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве.

Компания Boeing объявила о приостановке техподдержки, обслуживания и поставок запчастей российским авиакомпаниям из-за Украины. Об этом сообщает Reuters.

"Конфликт продолжается, и наши команды сосредоточены на безопасности наших коллег в регионе", — говорится в заявлении американской корпорации.

Также "Боинг" приостанавливает деятельность своих подразделений в Москве и закрывает офис в Киеве.

Ford объявил о приостановке деятельности в России

Ford объявил о приостановке деятельности в России

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ТАСС / Zuma

Никита Никонов

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