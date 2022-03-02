Глава МВД Турции счёл "умственно отсталыми" призывающих вернуть России ЗРС С-400
По словам Сулеймана Сойлу, эти призывы, раздающиеся на фоне событий на Украине, являются "полным идиотизмом".
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал тех, кто призывает вернуть России приобретённые Анкарой зенитные ракетные системы С-400 из-за ситуации на Украине.
"Они используют чудесные лозунги: "Давайте вернём С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолётов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты — это полный идиотизм", — цитирует Сойлу портал Haberler.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не понравилось США, которые неоднократно пытались препятствовать покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, президент страны Реджеп Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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