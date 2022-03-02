Глава МВД Турции счёл "умственно отсталыми" призывающих вернуть России ЗРС С-400

"Они используют чудесные лозунги: "Давайте вернём С-400". Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолётов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты — это полный идиотизм", — цитирует Сойлу портал Haberler.