Американская компания ExxonMobil объявила о начале выхода из нефтегазового проекта "Сахалин-1". Соответствующее заявление опубликовано на её сайте.

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", — говорится в публикации.

В ExxonMobil добавили, что процесс прекращения операций нужно будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.

Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Его оператором с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон нефтегаз лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), "Роснефть" имеет 20%, японская Sodeco — 30%, индийская ONGC — 20%. "Сахалин-1" — единственный действующий СРП-проект в РФ, где у российской компании нет контрольного пакета в операторе. Потенциальные извлекаемые запасы лицензионных блоков составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. метров (17,1 трлн куб. футов) природного газа.