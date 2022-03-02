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2 марта, 00:51

Компания ExxonMobil объявила о начале выхода из нефтегазового проекта "Сахалин-1"

Также там отметили, что процесс прекращения операций нужно будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.

Американская компания ExxonMobil объявила о начале выхода из нефтегазового проекта "Сахалин-1". Соответствующее заявление опубликовано на её сайте.

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта "Сахалин-1", — говорится в публикации.

В ExxonMobil добавили, что процесс прекращения операций нужно будет тщательно контролировать и тесно координировать с соучредителями, чтобы обеспечить его безопасное завершение.

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Проект "Сахалин-1" реализуется на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Его оператором с долей 30% выступает Exxon Neftegas Ltd ("Эксон нефтегаз лимитед", дочерняя компания ExxonMobil), "Роснефть" имеет 20%, японская Sodeco — 30%, индийская ONGC — 20%. "Сахалин-1" — единственный действующий СРП-проект в РФ, где у российской компании нет контрольного пакета в операторе. Потенциальные извлекаемые запасы лицензионных блоков составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. метров (17,1 трлн куб. футов) природного газа.

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Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ТАСС / AP

Никита Никонов

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