WSJ: США закроют воздушное пространство для самолётов из России в течение суток
Ранее в Белом доме не исключили закрытия неба для РФ. По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, этот вопрос находится на рассмотрении.
Соединённые Штаты намереваются закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Ожидается, что указ, запрещающий самолётам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа", — утверждает издание.
Ранее в Белом доме не исключили закрытия воздушного пространства США для России. По словам пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, этот вопрос находится на рассмотрении.
Первой своё воздушное пространство для РФ закрыла Великобритания. Это произошло в ночь на 25 февраля. В ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё одной — Швейцарии.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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