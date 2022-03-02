Глава МВД Эстонии опроверг слухи об аннулировании видов на жительство россиян
По словам Кристиана Яани, распространившиеся в последние дни слухи об этом не имеют под собой никаких оснований. При этом он пояснил, в каком случае вид на жительство всё же могут отозвать.
Эстония не намерена отзывать виды на жительство у российских граждан, проживающих в стране на законных основаниях. Об этом заявил глава МВД страны Кристиан Яани.
"Распространившиеся в последние дни слухи об отзыве вида на жительство у российских граждан не имеют никаких оснований", — написал министр в "Фейсбуке", отметив, что Эстония, являясь демократическим государством, гарантирует права всех своих жителей.
При этом он добавил, что в рамках закона об иностранцах вид на жительство может быть аннулирован или не продлён только тем, кто нарушил условия его предоставления. Однако законопослушным гражданам бояться нечего, резюмировал Яани.
В свою очередь министр юстиции Марис Лаури, как сообщает Postimees, заявил, что власти республики не планируют изменять визовый режим.
Ранее сообщалось, что Чехия намерена предложить ЕС остановить выдачу шенгенских виз россиянам в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. При этом Прага уже в одностороннем порядке приостановила выдачу виз и видов на жительство гражданам России, а позднее ЕС приостановил соглашение с РФ по упрощённой выдаче виз. Поводом для этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент РФ Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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