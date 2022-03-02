Глава МВД Эстонии опроверг слухи об аннулировании видов на жительство россиян

Эстония не намерена отзывать виды на жительство у российских граждан, проживающих в стране на законных основаниях. Об этом заявил глава МВД страны Кристиан Яани.

"Распространившиеся в последние дни слухи об отзыве вида на жительство у российских граждан не имеют никаких оснований", — написал министр в "Фейсбуке", отметив, что Эстония, являясь демократическим государством, гарантирует права всех своих жителей.

При этом он добавил, что в рамках закона об иностранцах вид на жительство может быть аннулирован или не продлён только тем, кто нарушил условия его предоставления. Однако законопослушным гражданам бояться нечего, резюмировал Яани.