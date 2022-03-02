Эксперты оценили шансы на экстренный приём Украины в состав Евросоюза

Реальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться только после окончания боевых действий в стране. Но и в этом случае нет гарантий, что речь зайдёт о полноценном членстве страны в альянсе, считает завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.

"Сам факт того, что руководство Евросоюза и некоторых его стран однозначно высказалось в пользу приёма Украины, в некоторой перспективе означает коренное изменение отношения ЕС к этому вопросу", — ​​сказал он в интервью газете "Известия".