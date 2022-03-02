Эксперты оценили шансы на экстренный приём Украины в состав Евросоюза
По их словам, присоединение к ЕС требует выполнения целого ряда условий. К тому же и сам альянс нынче неохотно открывает двери для новых участников.
Реальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться только после окончания боевых действий в стране. Но и в этом случае нет гарантий, что речь зайдёт о полноценном членстве страны в альянсе, считает завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников.
"Сам факт того, что руководство Евросоюза и некоторых его стран однозначно высказалось в пользу приёма Украины, в некоторой перспективе означает коренное изменение отношения ЕС к этому вопросу", — сказал он в интервью газете "Известия".
По мнению эксперта, на данный момент нет никакой уверенности в том, что решение о приёме Украины в Евросоюз будет принято в ближайшие дни, поскольку это весьма долгосрочный процесс. В свою очередь, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер добавил, что присоединение к ЕС требует выполнения ряда условий. К тому же в последние годы сам Евросоюз неохотно открывает свои двери для новых участников.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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