По словам парламентария, это может стать поводом для создания временных комендатур и обеспечения местных жителей питанием.

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, осуществляя отступление, разрушают инфраструктуру населённых пунктов. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Разгромлено с уходом этих сил практически всё. Вся инфраструктура. В том числе аптеки вывозятся, магазины разбиты, продовольствия подвоза нет", — сказал Затулин в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на "Ютубе".

По мнению парламентария, в связи с этим есть причина говорить о необходимости создания временных комендатур и обеспечения местных жителей питанием в регионах, которые контролируются российскими войсками.