Депутат ГД Затулин рассказал, что украинские военные при отступлении разрушают инфраструктуру
По словам парламентария, это может стать поводом для создания временных комендатур и обеспечения местных жителей питанием.
Военнослужащие Вооружённых сил Украины, осуществляя отступление, разрушают инфраструктуру населённых пунктов. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"Разгромлено с уходом этих сил практически всё. Вся инфраструктура. В том числе аптеки вывозятся, магазины разбиты, продовольствия подвоза нет", — сказал Затулин в стриме RT "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на "Ютубе".
По мнению парламентария, в связи с этим есть причина говорить о необходимости создания временных комендатур и обеспечения местных жителей питанием в регионах, которые контролируются российскими войсками.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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