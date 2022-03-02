Universal Pictures приостановила показы своих фильмов в российских кинотеатрах

Кинокомпания Universal Pictures объявила о решении приостановить показ своих фильмов в кинотеатрах на территории России. Об этом со ссылкой на заявление киностудии пишет издание Deadline.

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.