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1 марта, 22:32

Universal Pictures приостановила показы своих фильмов в российских кинотеатрах

Причиной стала военная спецоперация по защите Донбасса, о проведении которой президент России объявил 24 февраля.

Кинокомпания Universal Pictures объявила о решении приостановить показ своих фильмов в кинотеатрах на территории России. Об этом со ссылкой на заявление киностудии пишет издание Deadline.

"В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом на Украине Universal Pictures приостановила запланированные прокаты кинотеатров в России", говорится в заявлении.

Ранее аналогичное решение приняла компания Warner Bros., отменив премьеру фильма "Бэтмен" в российских кинотеатрах за день до старта кинопроката. Вслед за ней показы своих фильмов отменила киностудия Paramount Pictures.

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Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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