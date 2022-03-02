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1 марта, 22:19
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Правительство Британии наделило себя полномочиями задерживать российские суда

Отмечается, что запрет коснётся всех кораблей, которые принадлежат юридическим и физическим лицам из РФ или же каким-либо иным образом связаны с Россией.

Власти Великобритании приняли закон, наделяющий их полномочиями задерживать российские суда. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

"Российские суда будут под запретом в портах Великобритании после нового пакета британских санкций против России", — отмечается в заявлении.

Как уточняется, новый запрет коснётся всех судов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам или же каким-либо иным образом связаны с Россией.

Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, о проведении которой Владимир Путин объявил утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

Комментарий

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Борис Даниловвчера в 20:05

Надо принять такой же закон! И проверять корабли ее величества с правом задержки на 2 недели !

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