Постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание RT и Sputnik

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили ряд санкций против России, включая меры по отключению определённых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, а также по запрету вещания в ЕС Sputnik и RT.

"Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнёрами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT", — говорится в сообщении.

После публикации в Официальном журнале Евросоюза санкции вступят в силу.