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1 марта, 21:36

Постпреды стран Евросоюза одобрили запрет на вещание RT и Sputnik

Также они проголосовали за санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT. После публикации в Официальном журнале Евросоюза рестрикции вступят в силу.

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили ряд санкций против России, включая меры по отключению определённых российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, а также по запрету вещания в ЕС Sputnik и RT.

"Coreper II одобрил сегодня вечером санкции, направленные на исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнёрами, запрет участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций, запрет на вещание в ЕС Sputnik и RT", — говорится в сообщении.

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После публикации в Официальном журнале Евросоюза санкции вступят в силу.

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 странах Европы

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Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Никита Никонов

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